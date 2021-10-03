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الجيش الإسرائيلي يعلق على قرار إشراكه في مكافحة السلاح في المجتمع العربي

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الجيش الإسرائيلي يعلق على قرار إشراكه في مكافحة السلاح في المجتمع العربي الجيش الإسرائيلي يعلق على قرار إشراكه في مكافحة السلاح في المجتمع العربي

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علّق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على قرار حكومة نفتالي بينيت، بإشراكه في جهود جمع السلاح ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقال الجيش على ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه فوجئ بالقرار، وقال إن بإمكانه المساعدة لكن بشكل محدود.

وأفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنهم لم يتم استدعاؤهم للجلسة التي نُشرت في نهايتها القرارات، وأن الجيش الإسرائيلي علم بالتفاصيل من وسائل الإعلام.

وأوضحت مصادر عسكرية أن مهمة الجيش ستكون التعامل مع «سلسلة القيمة» التي تصل من خلالها الأسلحة إلى البلدات العربية.

وأضافت أنه وفق الاحتمالات التي يجرى بحثها حاليا، سيتم إدخال (إلى البلدات العربية) أربع سرايا من قوات حرس الحدود (تابعة للشرطة) التي تعمل حاليا في الضفة الغربية، فيما ستحل قوات الجيش محلها هناك.

المصرى اليوم

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