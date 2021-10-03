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وديًا..البنك الأهلي يفوز على المقاولون بهدفين

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وديًا..البنك الأهلي يفوز على المقاولون بهدفين وديًا..البنك الأهلي يفوز على المقاولون بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلى الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب في الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد من بطولة الدورى.

سجل أهداف البنك الأهلى كريم بامبو بتسديدة قوية من خارج حدود الـ18، وأمير مدحت بضربة رأس رائعة من ركنية نفذها موسى دياوارا فى شوط المباراة الثانى.

واطمأن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى من خلال هذه المباراة، على مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات على مدار شوطى اللقاء.

ويخوض فريق البنك الأهلى المباراة الودية الثانية أمام فاركو غداً الاثنين ضمن برنامج المباريات الودية المقرر من قبل خالد جلال المدير الفنى للفريق.

المصرى اليوم

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