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إينتراخت فرانكفورت يلقن بايرن ميونخ درساً ويمنحه الهزيمة الأولى في الدوري الألماني

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إينتراخت فرانكفورت يلقن بايرن ميونخ درساً ويمنحه الهزيمة الأولى في الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت يلقن بايرن ميونخ درساً ويمنحه الهزيمة الأولى في الدوري الألماني

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كتب - عالية صلاح

تغلب إينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ ولقنه درساً فى فنون كرة القدم بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة بـ البوندسليجا على ملعبه أليانز أرينا.

سجل ليون جوريتسكا الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 29، ثم أحرز مارتن هينتيرجير التعادل لـ إينتراخت ثم أحرز فيليب كوستيتش هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 83.

يذكر ان بايرن ميونخ لعب 6 لقاءات تعادل في مباراة وحيدة ، وفاز في خمسة مباريات، ويحتل البايرن صدارة الدوري برصيد 16 نقطة رغم هزيمة اليوم ويحتل إينتراخت المركز الـ 13 برصيد 8 نقاط فقط .

المصرى اليوم

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