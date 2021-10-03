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الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المجال الصحي والطبي

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الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المجال الصحي والطبي الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المجال الصحي والطبي

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فخره بمعدلات الرضا التى تم رصدها لدى المواطنين خلال متابعته سير العمل داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، موجها الشكر لكل الجهات المعنية التي ساهمت في تطبيق المنظومة الرقمية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضح الغضبان، في تصريحات صحفية، الأحد، أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المجال الصحي والطبي، بالإضافة لربطها بالمنظومة الرقمية والتى ساهمت فى سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية المحافظ اليوم، داخل مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

المصرى اليوم

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