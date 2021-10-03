«الإعلام الصحي بشمال سيناء» يعرض خطة الوقاية من الأمراض بالمدارس

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استعرضت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، الأحد، خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء.

واستعرض الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والاعلام الصحي، خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من الأمراض المعدية بالمدارس على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود خطة دورية بالمرور والإشراف على المدارس وإحكام الرقابة الوقائية بها، إلى جانب تكوين فريق بكل مدرسة للتحكم والسيطرة في حالة ظهور أي مرض معد.

وتتضمن الخطة الوقائية: تشكيل لجنة بكل مدرسة لتنفيذ وتطبيق التعليمات الاحترازية قبل وبعد اليوم الدراسى، تكون مهمتها تطهير المبنى والأثاث المدرسى صباحاً وآخر اليوم بعد انصراف الطلاب، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل المدرسة، وتشكيل فرق إشرافية لمتابعة الطلاب والعاملين والإداريين عند دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسى والفسح وكذا أثناء الخروج آخر اليوم من خلال عملية المسح الحراري، على أن يتم منع دخول من تتعدى درجة حرارته 38 درجة مئوية، حيث يقوم المسؤول بعمل مسح حراري لكل من الطلاب والعاملين والزائرين، وتنفيذ عملية التباعد في الأفنية والدخول والخروج وكذلك صعود ونزول السلالم من خلال وضع خطوط تحدد الدخول والخروج، ويتم تقسيم الطلاب في كل دور لتوجيههم إلى السلم الخاص بهم ومنع التكدس في المقصف المدرسى.

وأوضح فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحى، أن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها بهدف الحد من انتشار الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وأن خطة إدارة الطب الوقائى تؤكد ضرورة وضع مصدر المياه وأماكن تداول الأغذية ودورات المياه بالمدارس تحت المجهر، وكذلك التأكد من التهوية داخل الفصول الدراسية، والمعرفة الصحية بأهمية النظافة والكنس الرطب للحد من انتشار الأمراض المعدية.