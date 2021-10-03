محافظ دمياط : إدارة المرور تلاحق مخالفات سيارات الأجرة والسرفيس بوضع ملصقات كودية

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ضرورة وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي للحد من محاولات التلاعب التى قد يرتكبها بعض السائقين بشأن التعريفة المقررة، وأيضاً لملاحقة أي مخالفات متعلقة بذلك، وعدم الالتزام بخطوط السير، خاصة مع تردد شكاوى متعددة من المواطنين فى هذا الخصوص.

ونفذت إدارة مرور دمياط تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، حيث تم وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس و التاكسى.

وذكر العميد محمد سيف مدير إدارة المرور أن الملصق يتضمن شعار المحافظة وأرقاما مسلسلة بخط واضح وحجم مناسب، بحيث يسهل تحديد هوية السيارة من قبل المواطنين ورجال المرور و كاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن المنظومة ستساهم وبشكل كبير فى الحد من معدلات الجريمة وأيضاً التصدى لأي مخالفات من قبل السائقين وإلزام سائقي سيارات التاكسي بتشغيل العدادات لتحديد الأجرة الفعلية، كما نوه إلى أن الإدارة تتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن ، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.