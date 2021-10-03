البنك الأهلي يفوز علي المقاولون العرب بثنائية استعداداً للموسم الجديد

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إنتهت منذ قليل المباراة الودية الأولي داخل معسكر فريق البنك الأهلي المغلق ببرج العرب حيث فاز فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي علي نظيرة المقاولون العرب بهدفين للاشيء أحرزهما كريم بامبو بتسديدة قوية من خارج حدود الـ18 وأمير مدحت بضربة رأس رائعة من ركنية نفذها موسي دياوارا في شوط المباراة الثاني.

و إطمئن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى من خلال المباراة علي مدي قدرة اللاعبين علي تنفيذ التعليمات علي مدار شوطي اللقاء .

ويخوض فريق البنك الأهلي المباراة الودية الثانية أمام فاركو غداً الإثنين ضمن برنامج المباريات الودية المقرر من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق.