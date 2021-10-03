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الوطني يتدرب مرتين .. وكيروش يتحدث عن استعدادات ليبيا

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المنتخب الوطني يتدرب مرتين .. وكيروش يتحدث عن استعدادات ليبيا الوطني يتدرب مرتين .. وكيروش يتحدث عن استعدادات ليبيا

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أدى اليوم الوطني تدريبه في اليوم الثاني على التوالي ضمن المعسكر المغلق ببرج العرب استعدادا للقاء ليبيا يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات .

أقيمت تدريبات اليوم على مرحلتين ، حيث أدى اللاعبون تدريبا صباحيا في قاعة الجمانزيوم بفندق الإقامة ، فيما أقيم التدريب المسائي بالملعب الفرعي بستاد الجيش ببرج العرب .

وشهد انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي إضافة إلى اللاعبين ال18 الذين انطلق بهم المعسكر أمس، ومن المقرر أن يتوافد باقي اللاعبين المحترفين بالخارج خلال يومي غد وبعد غد لتكتمل قائمة اللاعبين المختارين، مع انطلاق التجمع الدولي رسميا.

وبمناسبة انطلاق التجمع الدولي قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عقد مؤتمر صحفي في السادسة إلا ربعًا من مساء غد بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد الجيش ببرج العرب يتحدث فيه عن استعدادات فريقه للقاء ليبيا، وذلك قبل انطلاق التدريب المغلق في السادسة مساء.

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المصرى اليوم

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