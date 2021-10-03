«كاف» يعلن حكام مباراة المصري وسلطات الموارد الأوغندي بالكونفيدرالية

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندي إلى طاقم تحكيم دولي من جنوب السودان يقوده حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير «مساعد حكم أول» وروبرت هنري «مساعد حكم ثاني» بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.

فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الرواندي أليكسيس ريدامبتوس، بينما يتولى التنزاني أبدي سود مهام مراقب الحكام، ويقوم الأوغندي بوجينجو أبولو بمهام التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري، على ملعب سانت ماري «المغطى بالنجيل الصناعي» بالعاصمة الأوغندية كامبالا.