بوتين يدعو ألمانيا للتعاون

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا إلى التعاون على الرغم من التوترات السياسية.

وكتب الرئيس الروسي في برقية موجهة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، أنه سيتم خدمة مصالح الشعبين الروسي والألماني على نحو أمثل إذا تطور التعاون الثنائي على نحو بناء.

ونشر الكرملين الخطاب في العاصمة الروسية موسكو. ودعا بوتين فيه لبذل جهود مشتركة في موضوعات دولية.

يشار إلى أن العلاقات بين كلا البلدين متوترة بشدة بسبب عدة موضوعات خلافية، والتي يندرج من بينها مثلا واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.