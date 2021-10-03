أخبار عاجلة

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية -
جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

بوتين يدعو ألمانيا للتعاون

Print
بوتين يدعو ألمانيا للتعاون بوتين يدعو ألمانيا للتعاون
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا إلى التعاون على الرغم من التوترات السياسية.

وكتب الرئيس الروسي في برقية موجهة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، أنه سيتم خدمة مصالح الشعبين الروسي والألماني على نحو أمثل إذا تطور التعاون الثنائي على نحو بناء.

ونشر الكرملين الخطاب في العاصمة الروسية موسكو. ودعا بوتين فيه لبذل جهود مشتركة في موضوعات دولية.

يشار إلى أن العلاقات بين كلا البلدين متوترة بشدة بسبب عدة موضوعات خلافية، والتي يندرج من بينها مثلا واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون

عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون

ضبط يمنيون بحوزتهم 4 كجم من الشبو

ضبط يمنيون بحوزتهم 4 كجم من الشبو

بقايا شاهين تطال جازان وتحذيرات من Tornado

بقايا شاهين تطال جازان وتحذيرات من Tornado

بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات

بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات