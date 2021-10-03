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مظاهرات فلسطينية لرفع قيود الاحتلال

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مظاهرات فلسطينية لرفع قيود الاحتلال مظاهرات فلسطينية لرفع قيود الاحتلال
تظاهر عشرات المزارعين الفلسطينيين، قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة أمس الأحد، للمطالبة برفع قيود إسرائيل على تصدير منتجاتهم من القطاع.

ورفع المزارعون لافتات مكتوبة، تتهم إسرائيل بفرض شروط تعجيزية على تصدير السلع الزراعية، إلى الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية، وأخرى تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وقال متحدث باسم المزارعين، خلال التظاهرة، إنهم يعانون من تلف محاصيلهم الزراعية، جراء تقييد إسرائيل عمليات تصديرها والتسبب بتكبدهم خسائر مالية فادحة.

وذكر أن من ضمن شروط السلطات الإسرائيلية، نزع الغطاء الأخضر عن كل حبة من محصول البندورة، عند تصديرها إلى الضفة الغربية، وهو ما قد يتسبب بإفسادها.


الوطن السعودية

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