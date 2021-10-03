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: المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية

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السعودية : المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية : المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد أن "المحادثات مع إيران ما زالت استكشافية". وقال في تصريحات اليوم عقب لقائه مع مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، الذي يزور المملكة حاليا ، إن "العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية"، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء "استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030".

وأكد بن فرحان "خطورة ممارسات ميليشيات الحوثي في اليمن"، مضيفاً أن تجري "حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن". وتابع: "الحوثيون مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق النار". وأكد "موقف المملكة من ملف إيران النووي"، وأعرب عن "قلق" كبير من "تجاوزات إيران النووية التي تتناقض مع تصريحاتها".

وفي شأن المحادثات السعودية الإيرانية، قال وزير الخارجية: "المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية".

من جهته، قال بوريل إن "دول الاتحاد أكبر شريك استراتيجي للسعودية"، مضيفاً: "بحثت في السعودية الوضع في اليمن وملف إيران النووي".

وتابع بوريل: "ندعم تماما تسوية سلمية في اليمن ، الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن".

وأضاف: "نمارس ضغوطا لوقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية".


الوطن السعودية

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