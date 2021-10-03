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العراق.. 250 ألف عنصر لتأمين الانتخابات ومنع الدراجات النارية من السير

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العراق.. 250 ألف عنصر لتأمين الانتخابات ومنع الدراجات النارية من السير العراق.. 250 ألف عنصر لتأمين الانتخابات ومنع الدراجات النارية من السير

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أن أكثر من 250 ألف عنصر أمن سيتولون تأمين مراكز الاقتراع المنتشرة بعموم البلاد، في الانتخابات البرلمانية المقررة 10 أكتوبر الجاري.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة التابعة للوزارة عبدالأمير الشمري، في بيان إنالشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظر للتجوال باستثناء منع الدراجات النارية من الحركة، وأضاف: «تم إدخال قوات الأمن في حالة الإنذار القصوى (الاستنفار)، ووضعت قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد لأي طارئ».

ووفق أرقام المفوضية، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان، وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، أواخر 2019.

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