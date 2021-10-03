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الجامعة العربية تراقب الانتخابات المبكرة في العراق

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الجامعة العربية تراقب الانتخابات المبكرة في العراق الجامعة العربية تراقب الانتخابات المبكرة في العراق

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أعلنت جامعة الدول العربية مراقبتها للانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، تلبية للدعوة التي تلقتها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وأكدت الجامعة أنه في ضوء الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها، فقد وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السفير سعيد أبوعلى – الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لمراقبة الانتخابات النيابية في جمهورية العراق والمقرر إجراؤها في 10 أكتوبر 2021.

وقد وصلت البعثة إلى العراق لتشارك في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع. حيث ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائي المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إل الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية العراق.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابي في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقي في التنمية والازدهار.

المصرى اليوم

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