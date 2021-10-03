ليفربول ضد مان سيتي: صلاح يبدع وفودين يواصل التألق بالتخصص ضد الريدز

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تعادل ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة 2-2 في قمة مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكن أصحاب الأرض افتتحوا التهديف بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني عن طريق الجناح المهاجم السنغالي، ساديو ماني، ومن صناعة النجم المصري، محمد صلاح.

وعدل فيل فودين النتيجة للضيوف بعد 10 دقائق من الهدف الإفتتاحي، لكن صلاح بعدها بـ 7 دقائق سجل الهدف الثاني للريدز ليعيد أصحاب الأرض للمقدمة سريعًا.

وقبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، أدرك كيفن دي بروين التعادل لمانشستر سيتي، لينتزع الضيوف نقطة التعادل من ملعب أنفيلد.

النتيجة رفعت من رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

رجل المباراة:

حصل النجم المصري، محمد صلاح، على أعلى تقييم من موقع فوت-موب.

لاعب ليفربول اشترك في تسجيل هدفي الفريق (صنع الأول وسجل الثاني) وكان أكثر من راوغ بنجاح في أرض الملعب (5) وأكثر من حاول افتكاك الكرة (4) وصنع فرصتين للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- محمد صلاح اشترك في تسجيل 9 أهداف في 7 مباريات لعبها في الدوري هذا الموسم (سجل 6 وصنع 3).

- ساديو ماني سجل 4 أهداف في أخر 6 مباريات مع ليفربول بمختلف البطولات.

- مان سيتي استقبل اخيرًا هدف في البريميرليج بعد 544 دقيقة لعب (هدف ماني)، ومنذ هدف الكوري سون في المباراة الإفتتاحية للموسم.

- محمد صلاح سجل 9 وصنع 3 في 8 من المباريات ال9 التي لعبها بمختلف البطولات هذا الموسم. لا يوجد لاعب من البريميرليج اشترك في تسجيل أهداف في مختلف البطولات خلال موسم 2021/2022 اكثر من النجم المصري (14)

- لا يوجد خصم سجل ضده فيل فودين خلال مسيرته بالبريميرليج أكثر من ليفربول (3). فودين (21 عامًا و128 يومًا) أصبح أصغر لاعب يسجل ضد ليفربول في 3 مباريات متتالية بالبريميرليج منذ روميلو لوكاكو في نوفمبر 2013 (20 عامًا و194 يومًا)

- محمد صلاح اشترك في تسجيل 8 أهداف (سجل 5 وصنع 3) في أخر 6 مباريات ضد مان سيتي في مختلف البطولات.

- صلاح سجل اليوم لمباراته رقم 7 على التوالي مع ليفربول في مختلف البطولات .. سجل لم يحققه مع الفريق سوى في مناسبتين سابقتين اخرهما في أبريل 2018.

- سجل كيفن دي بروين هدفه الأول في البريميرليج خارج أرض فريقه منذ 3 يناير، عندما سجل ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

- ليفربول فاز على مان سيتي في مواجهة من بين أخر 7 مواجهات بين الفريقين في البريميرليج (تعادل 3 وخسر 3) مستقبلًا 14 هدفًا خلال تلك المواجهات.

- يظل ليفربول الفريق الوحيد في البريميرليج الذي لم يهزم هذا الموسم (فاز 4 وتعادل 3). الفريق مدد سلسلة اللا هزيمة إلى أخر 19 مباراة بمختلف البطولات (فاز 13 وتعادل 6)