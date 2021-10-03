«لعب في منطقة شائكة».. تعليق المهن الموسيقية على تحريف ابتهال النقشبندي بحفل مروان بابلو

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قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن: «ابتهال الشيخ النقشبندي مرتبط بالمناسك الدينية ومينفعش نلعب في ابتهال زي كده ونجرده من قيمته ونجرده من معناه الحقيقي لمجرد حد بيغني أيًا كان هو بيقدم ايه».

وأضاف طارق مرتضى عبر «زووم» في فضائية «سكاي نيوز»: «المغني ده لعب في منطقة شائكة واستخدام تحريف الكلمات في جزء يمس مشاعر وقيم الشعب العربي والإسلامي».

وتابع طارق مرتضى: «استبدل كلمة مولاي الخالق بمروان فهل هذا يجوز؟ أي قيم سواء في المجتمع الإسلامي أو العربي أو المسيحي تقبل بهذا التحريف بأن يتم استبدال لفظ الجلالة باسم إنسان».

وأشار إلى أن الشخص الثاني الذي كان برفقة مروان بابلو لن يحصل على تصريح بالغناء في مصر مرة أخرى وأن مجلس الإدارة يرى أن ما حدث تجاوز كبير في حق القيم والمبادئ المصرية والإسلامية وأنه كان يجب اتخاذ قرار حازم بهذا الشأن ووقف اعطاء تصاريح غناء مرة أخرى لمروان بابلو مغني الراب .