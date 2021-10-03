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ترتيب الدوري الانجليزي 2022 بعد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي .. الريدز يتراجع

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ترتيب الدوري الانجليزي 2022 بعد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي .. الريدز يتراجع ترتيب الدوري الانجليزي 2022 بعد لقاء ليفربول ومانشستر سيتي .. الريدز يتراجع

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مشاهدة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اضغط هنا

تألق النجم المصري محمد صلاح اليوم وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدف فى مانشستر سيتي فى اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي . سجل أهداف ليفربول مانى ومحمد صلاح فى الدقيقتين 59 و76 ، فيما سجل هدفين مانى سيتي فودين ودى بروين فى الدقيقتين 69 و81 .

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثانى وارتفع رصيد مانشستر سيتى إلى 14 نقطة فى المركز الثالث

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش

المصرى اليوم

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