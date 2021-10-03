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تفاصيل نقل 2096 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة في السلام

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تفاصيل نقل 2096 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة في السلام تفاصيل نقل 2096 أسرة من عزبة أبوقرن لوحدات مفروشة في السلام

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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، إنه تم التسارع في نقل 2096 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، موضحا أن عزبة أبوقرن غير آمنة تماما، ولا تليق بحياة المواطن المصري، مشيرا إلى أن عملية نقل الأهالي تجري على قدم وساق.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة معا تضم مختلف الخدمات الأساسية والتي تهدف إلى توفير حياة متكاملة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يجري الآن استيفاء جميع خدمات المواطنين والوقوف على رأيهم حول المشروع، موضحا أن هناك 4400 أسرة يستفيدون من مشروع مدينة معا.

وتابع صديق أن المواطن يمكنه بداية حياته مباشرة منذ دخول المدينة لأنه يتم تسليم الوحدات السكنية متكاملة الخدمات من غسالات وأجهزة إلكترونية وغيرها من لوازم المعيشة.

وأردف: نقل المواطنين يأتي بناء على خطة متكاملة تشمل دراسة المجتمع الذي كان يعيش فيه المواطن قبل السكن في مدينة معا، لتوفير الاحتياجات حسب العوامل النفسية للمواطنين، موضحا أن العديد من المؤسسات تساهم في مجتمع مناسب للحياة الآدمية.

واستطرد صديق: "هناك 5 مناطق في القديمة يجري نقل المواطنين منها إلى مدن حضارية مناسبة للحياة الآدمية التي تليق بالمواطنين المصريين"، مضيفا أن الـ27 محافظة يوجد فيها أماكن عشوائية.

وأضاف أن نسبة 27% من العشوائيات في القاهرة هم في الأساس نازحين من خارجها، موضحا أنه هناك محافظات طاردة للسكان وآخري جاذبة لهم.

المصرى اليوم

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