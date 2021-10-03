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وزيرة الخارجية البريطانية: لندن تعتزم عقد اتفاقات أمنية جديدة على غرار «أوكوس»

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وزيرة الخارجية البريطانية: لندن تعتزم عقد اتفاقات أمنية جديدة على غرار «أوكوس» وزيرة الخارجية البريطانية: لندن تعتزم عقد اتفاقات أمنية جديدة على غرار «أوكوس»

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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس عزم لندن عقد اتفاقيات أمنية جديدة مع «دول ديمقراطية» لمواجهة نفوذ والصين.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ونشرت اليوم الأحد، أكدت تراس سعي بريطانيا إلى تحالفات مع كل من الهند واليابان وكندا من أجل حماية ممرات تجارية، على غرار اتفاقية «أوكوس» التي عقدها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الولايات المتحدة وأستراليا أواسط الشهر الماضي.

وأشارت الوزيرة، في أول مقابلة صحفية لها منذ توليها منصبها كوزيرة للخارجية، إلى أن بريطانيا تريد بناء تحالفات مع ديمقراطيات «محبة للحرية» في وجه نفوذ «جهات مارقة ودول استبدادية».

واعتبرت تراس التي تولت سابقا وزارة التجارة البريطانية على مدار سنتين، أن الطريق الأمثل لأن تكسب الدول الديمقراطية نفوذا في آسيا وإفريقيا هو توفير مصدر للاستثمارات الحيوية بالنسبة للبنى التحتية وأغراض التنمية «بديلا» عن الصين وروسيا.

وردا على سؤال عن موقفها من كون اتفاقية «أوكوس» أثارت غضب باريس على خلفية ما أنتجته هذه الاتفاقية من فشل «صفقة الغواصات» بين فرنسا وأستراليا، قالت تراس: «الفرنسيون حلفاء مهمون جدا». وأضافت: «للعلاقات بيننا فترات سعيدة وأخرى تعيسة».

المصرى اليوم

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