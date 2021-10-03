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توتنهام يفوز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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توتنهام يفوز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي توتنهام يفوز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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كتب- عالية صلاح

فاز اليوم الأحد فريق توتنهام أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، على ملعب الأول ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه بيير إيميل هويبييرج ثم أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق أولي واتكينز في الدقيقة 67 ثم أحرز مات تارجيت لاعب أستون فيلا هدفًا في مرماه في الدقيقة 71 ليفوز فريق توتنهام بالمباراة .

بهذه النتيجة أصبح توتنهام في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وأستون فيلا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط فقط .

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