تعرف على مزايا وخطوات استخراج «بطاقة الخدمات المتكاملة» لذوي الإعاقة

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قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد الوسيلة الوحيدة لإثبات نوع الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل إمكانية الجمع بين معاشين أو التعيين ضمن نسبة 5% أو الإعفاء من الضرائب على السيارات والأجهزة التعويضية، فضلا عن الإعفاء من الضرائب على رواتب ذوي الإعاقة ومن يرعاهم، ومجانية دخول كل المتاحف والمناطق الأثرية، والخصومات على رسوم وسائل المواصلات، لافتا إلى أن وزارة التضامن تجري عملية ربط شبكي بين مختلف الوزارات لتسهيل عملية استخراج البطاقات.

وأشار إلى أن خطوات استخراج البطاقة تشمل التسجيل عبر موقع وزارة الصحة الذي أعلن عنه للحصول على موعد ومقر للكشف الطبي، مع اصطحاب صورة شخصية خلال الفحص الطبي، لافتا إلى أنه سيتم الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي عبر موقع وزارة الصحة، وفي حالة القبول، يتم تسجيل الاسم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، للحصول على موعد بأحد مكاتب التأهيل.

وتابع: «مكتب التأهيل يجري تقييما وظيفيا لقياس درجة شدة الإعاقة، ويتم الاستعلام إلكترونيا على النتيجة عبر موقع التضامن الاجتماعي، وحال القبول تصل إليه البطاقة للمنزل»، لافتا إلى أن رفض بعض الأشخاص يكون بسبب عدم توافق درجة إعاقتهم مع الوصف المنصوص عليه بالقانون.

وأوضح أن المرحلة الأولى استهدفت إصدار بطاقات خدمة متكاملة للإعاقات بالغة الشدة، وشملت إصدار ما يقرب من 300 ألف بطاقة، لافتا إلى أنه من المستهدف إصدار من 3.5 مليون إلى 4 ملايين بطاقة خلال المرحلة الثانية. ولفت إلى أن وزارة التضامن ستطلق حملة إعلانية خلال الفترة المقبلة للتوعية بكافة خطوات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.