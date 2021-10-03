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ترتيب محمد صلاح في هدافي الدوري الانجليزي .. «مو» يتربع على العرش ويبعد كريستيانو

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ترتيب محمد صلاح في هدافي الدوري الانجليزي .. «مو» يتربع على العرش ويبعد كريستيانو ترتيب محمد صلاح في هدافي الدوري الانجليزي .. «مو» يتربع على العرش ويبعد كريستيانو

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول، يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدفا عالميا مارادوينا في شباك مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي جمعما مساء الأحد 3- 10 – 2021، وانتهت بهدفين لكل فريق. محمد صلاح وصل للهدف رقم 6، متساويا مع جيمي فاردي، ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد.

مشاهدة ترتيب هدفي الدوري الإنجليزي كاملا اضغط هنا

تألق النجم المصري محمد صلاح اليوم وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدف في مانشستر سيتي في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي .

سجل أهداف ليفربول مانى ومحمد صلاح في الدقيقتين 59 و76، فيما سجل هدفين مانى سيتي فودين ودى بروين في الدقيقتين 69 و81 .

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثانى وارتفع رصيد مانشستر سيتى إلى 14 نقطة في المركز الثالث

تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر- روبن دياز- لابورت- كانسيلو

الوسط: رودري- دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس- فودن- جريليش

ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 لحظة بلحظة

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

المصرى اليوم

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