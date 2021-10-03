"تعليم سراة عبيدة" تنظِّم  لمنسوبيها لقاءً تعريفيًّا باستراتيجية عسير "قمم وشيم"

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"العلكمي": تستهدف جعل المنطقة رائدةً عالميًًا ومقصدًا للترفيه والثقافة

عقدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة لقاءً تعريفيًّا لمنسوبيها، نظمته أمانة الإدارة؛ وذلك لشرح (استراتيجية منطقة عسير) التي أطلقها مؤخرًا ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت شعار "قمم وشيم"، التي تستهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة.

وأوضح مُدير التعليم، د.حسن العلكمي، أهمية إطلاق هذه الاستراتيجية؛ لتصبح منطقة عسير رائدةً عالميًّا ومقصدًا للترفيه والثقافة، مع تحقيق التوازن بين التطور وحماية البيئة الطبيعية.

وقال "العلكمي" إن هذا اللقاء يأتي كون التعليم شريكًا أساسيًّا في تطوير الخدمات اللوجستية لمواءمة الخطة الاستراتيجية مع الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية.

وأكد "العلكمي" أن التعليم سيدعم فرص النجاح لهذه الاستراتيجية؛ لتحقق المستهدفات التي تعود على المنطقة بالنفع، وعلى الوطن بالتقدم والنماء.