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"خيرية نجران" تعقد شراكة مع "تراحم" لتأهيل ذوي السجناء لسوق العمل

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تستهدف أكثر من 100 متدرب في عدد من البرامج المخصصة

عقدت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» لتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة.

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن الجمعية عقدت شراكة مع "تراحم" لتأهيل وتدريب ذوي السجناء في عدد من البرامج المتخصصة في الحاسب الآلي وصيانة الجوال وكذلك برامج تطويرية أخرى في مجالات التدريب.

وأضاف "عطيف" أن البرنامج يستهدف أكثر من 100 متدرب ومتدربة من ذوي السجناء لتأهيلهم لسوق العمل، وأن جميع البرامج التدريبية يتم تقديمها عن طريق الشريك الرسمي للجمعية معهد كفاءات الأعمال وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويستمر البرنامج لأكثر من 40 يوماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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