محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير في الباجور

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تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال التجهيزات النهائية لمدرسة عزبة كوم الضبع الابتدائية (إحلال جزئي) على مساحة 1560 م2 بقيمة إجمالية 3 مليون و800 ألف جنيه استعدادا لدخولها الخدمة العام الدراسي الجديد، في الباجور.

أفادت رئيس هيئة الأبنية التعليمية أن الجناح الجديد للمدرسة عبارة عن 5 أدوار تضم 10 فصول دراسية جديدة ليصبح الإجمالي (16 ) فصل دراسى، عبارة عن (4) فصول رياض الأطفال و(12) للمرحلة الابتدائية، مضيفةً بأنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال النهائية خلال أسبوع الجاري، وسيتم توريد الأثاث لتشغيلها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. هذا وقد تفقد محافظ المنوفية مشروع «شارع مصر» خلف الساحة الشعبية بالباجور تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية والمقام على مساحة 744م2 وبتكلفة إجمالية مليون و350 ألف جنيه، حيث يضم المشروع عدد من الأكشاك النموذجية، وجراج للسيارات بمساحة 240 متر، ومساحات خضراء على مساحة 90 متر.

وتابع المحافظ أعمال الدفع النفقى لخطوط المياه بالشارع لربطه بخط بحري السكة الحديد بشبكة مياه القرنين، وأفاد مدير مديرية الطرق بأنه جارى الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع، وأكد رئيس المدينة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف.

خلال جولته قام بزيارة مركز تلقى اللقاح بمركز شباب الباجور لمتابعة سير العمل داخل المركز والاطمئنان على حسن استقبال ومعاملة المواطنين، وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، موجهاً رئيس المدينة بفتح مركزين جديدين لإستيعاب أكبر عدد من المواطنين وتطعيم جميع الفئات المستهدفة للتصدى لجائحة كورونا.