رئيس مناطق بريد شرق الدلتا: افتتاح 8 مكاتب جديدة في الشرقية الأيام المقبلة

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استعرض عادل عايش، رئيس مناطق بريد شرق الدلتا، خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري لتطوير مختلف القطاعات، بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر خلال الأيام القادمة افتتاح 4 مكاتب بريد تابعة للإدارة العامة لمنطقة جنوب الشرقية بقرى «منشأة السلام ببلبيس- كفر على غالي بمنيا القمح– كفر أبوطاحون بالقنايات– الحوض الطويل بمنيا القمح»، وكذلك افتتاح 4 مكاتب بريد جديدة تابعة للإدارة العامة لبريد شمال الشرقية بقرى «النحاسين 1 والزاوية الحمراء وعرب شمس بفاقوس– كفر الشوبكي بأبوكبير»، تنفيذاً لخطة التوسع في نشر منافذ البريد، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة حتى يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات البريدية بشكل لائق ومُيَسَّر.

وأضاف رئيس مناطق بريد شرق الدلتا، أنه تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطبيقاً لمبادرة الشمول المالي، تم إصدار كارت ميزة وكذلك تفعيل خدمة السيارة المتنقلة المزودة بماكينات ATM للوصول لأكبر عدد من المواطنين، بالأماكن البعيدة وتيسيراً عليهم للحصول على الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي أشاد بالمجهود الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى مكانة مكاتب البريد لدي مواطني المحافظة، وخاصة أهالي القري لثقتهم في التعامل مع مكاتب البريد والحصول على الخدمات المختلفة.

وخلال اللقاء، طالب المحافظ بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة التوسع في منافذ البريد بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، للوصول إلى كل فئات المجتمع، لافتا إلى أن المحافظة على استعداد لتوفير أماكن لمنافذ البريد بالمجمعات الخدمية المقامة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.