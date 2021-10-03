«ازاي تتظلم من مخالفة المرور».. وماهي الحالات التي لايجوز التصالح فيها ؟ بـ(الرابط والتفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسأل الكثير عن طبيعة المخالفات المرورية وفقا لـ قانون المرور، وطرق التظلم من هذه المخالفات، خاصة في ظل الحملات على مستوي الطرق السريعة والفرعية لفحص تركيب الملصق الالكتروني لكافة السيارات وانواعها.

وقد نص قانون المرور، عن طبيعة المخالفات، منها ما يتم التصالح فيها فوري بمجرد 50 % من قيمة المخالفة،في الوقت نفسه حدد القانون حالات لا يجوز التصالح فيها.

كما نص القانون بالزام مالكي المركبات بمختلف أنواعها تركيب الملصق الإلكتروني، وبدأت الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية منها انهاثناء عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتباراً من 18 سبتمبر 2021 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر.

ترصد «المصري اليوم» تفاصيل خدمة التظلم على المخالفة، وكيفية التظلم وكيفية سداد المخالفات.

1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة أوموقع مصر الرقمية.. أضغط هنا .

2ـ الضغط على التظلمات.

3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات أو الرخصة الخاصة.

4ـ كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على تفاصيل المخالفة.

5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.

8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.

9- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

- السير عكس الاتجاة

- قيادة السيارة دون لوحات معدنية

.- قيادة السيارة دون فرامل.

- قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات أو مسكر

- تعمد تعطيل حركة المرور

- التعدي على افراد ورجال المرور

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر

- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة

- استخدام اكثر م رخصة قيادة بصرة غير مشروعة

- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث تصادم

- تركيب أجهزة تنبية مخالفة