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«الصحة»: نشهد زيادة في إصابات «كورونا».. والدولة تسيطر على الأوضاع بالموجة الرابعة ()

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«الصحة»: نشهد زيادة في إصابات «كورونا».. والدولة تسيطر على الأوضاع بالموجة الرابعة (فيديو) «الصحة»: نشهد زيادة في إصابات «كورونا».. والدولة تسيطر على الأوضاع بالموجة الرابعة ()

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن العديد من دول العالم تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن تشهد الآن زيادة في أعداد إصابات «كوفيد- 19».

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن أعداد الوفيات جراء الفيروس لا زالت قليلة، مشيرًا إلى أن زيادة الإصابات ثابتة وليست مضاعفة.

وأشار إلى أن الدولة تسيطر على الأوضاع خلال الموجة الرابعة، موضحًا أن وزيرة الصحة تراجع بشكل يومي أرصدة الأكسجين والمستلزمات الطبية، وتؤكد على استخدام البروتوكول العلاجي المحدث على مستوى الجمهورية.

ولفت متحدث الصحة، إلى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات المختلفة في مستشفيات العزل، مؤكدًا أن الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في نسخته الخامسة متوفرة.

وأشار مجاهد إلى أن زيارة وزيرة الصحة لألمانيا الهدف منها سيتم توريد 2510 سيارة إسعاف صديقة للبيئة وعيادات متنقلة من ألمانيا إلى مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويبدأ التوريد في نوفمبر القادم، وتوريد سيارات أشعة متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة

المصرى اليوم

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