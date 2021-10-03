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خالد الجندي: بعض الفتاوي ساهمت في تأخر الأمة

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خالد الجندي: بعض الفتاوي ساهمت في تأخر الأمة خالد الجندي: بعض الفتاوي ساهمت في تأخر الأمة

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك بعض الفتاوى إما لها أقوال أخرى لم تبين، أو أنها فتاوى خاطئة ومغلوطة أدت لتأخر الأمة كثيرًا، مؤكدًا ان بعض الفتاوي ساهمت بشدة في تأخر الأمة عن الإلحاق بركب العلم والتطور الذي عم العالم أجمع.

واستدل «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «»، الأحد، على ذلك بصدور فتاوى محرمة خاصة بالقهوة أدت بالوصول بها للمخدرات في الحكم، وقامت بسببها حروب ومعارك، ومات بسببها أُناس، وكانت سبب فتن بين المجتمعات المسلمة، وصدرت فتاوى بتحريمها وأحكام بمنعها.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك فتاوى صدرت من بعض المندفعين والمتشددين بتحريم الفسيخ، وفي كل شم نسيم هناك فتاوي تصدر بتحريم البيض والفسيخ، وهي فتاوى مغلوطة، مشيرًا إلى أن فتاوى زواج القاصرات ولو بعمر يوم الصادرة من بعض التيارات السلفية تسببت في ضياع الكثيرات من بنات المسلمين، والذي تحول فيما بعض لتجارة رقيق من الطراز الحديث، ولكن قوة القانون هي التي حسمت مسألة زواج القاصرات، مشددًا على أننا إما أن نكون دولة فتاوى أو دولة قانون.

المصرى اليوم

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