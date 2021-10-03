«الإسكندرية السينمائي» يرد على حملة التجاوزات ضده: اتخذنا إجراءات قانونية

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أكدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، رفضها التام للحملة الممنهجة ضد المهرجان، وأكدت جمعية كتاب ونقاد السينما المنظمة للمهرجان أنها ومجلس إدارتها تابعوا خلال الأيام الماضية المنشورات الصادرة عن أحد المواقع الإلكترونية المنسوبة إلى إحدى الصحفيات، والذي أسند إلى إدارة المهرجان وخاصة رئيسه الأمير أباظة، بعض التصرفات غير اللائقة والعارية تمامًا من الصحة.

وقالت «الجمعية» في بيان، الأحد: «نحن لسنا في حاجة إلى التأكيد على القيمة الفنية والتاريخية لمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكونه من أكبر مهرجانات المنطقة وأهمها، فإننا نهيب بالسادة الصحفيين توخي الدقة في الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة قبل نشرها سواء من المركز الصحفي للمهرجان أو من السادة في اللجنة المنظمة والسيد رئيس المهرجان.

وتابع: «كما ينبغي التأكيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما أثير من اتهامات جاءت بعيدة تمامًا عن الحقيقة، كما يجري اتخاذ المزيد من الإجراءات لحفظ حقوق المهرجان والقائمين عليه، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».