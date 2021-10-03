مدير "تعليم عسير": استراتيجية تطوير المنطقة نقلة نوعية في مسيرة التنمية

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قال إنها تؤسس لمرحلة جديدة من الفرص الواعدة

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير، الدكتور أحمد العُمري، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم" نقلة نوعية في المسيرة التنموية والاقتصادية والسياحية على مستوى المملكة بشكل عام، ومنطقة عسير بشكل خاص، ويؤسس لمرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي ستسهم في بشكل فاعل للإفادة من ممكنات المنطقة السياحية والتراثية والثقافية، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام ضمن مستهدفات رؤية الوطن.

وفي تصريح إلى "سبق" أشار "العُمري" إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستدفع عجلة التنمية والبنى التحتية في مجالات النقل والصحة والتعليم إلى آفاق أرحب، في حين أن المورد البشري مكوّن مهم في دعم وبناء تلك التحولات؛ إذ تحظى المنطقة بشريحة مهمة من منسوبي ومنسوبات التعليم، سيعملون بشكل متناغم على المساهمة الفاعلة في تفعيل الاستراتيجية، والإفادة من فرصها في مجالات التدريب والتوظيف، وذلك من خلال بناء برامج وملتقيات ومناشط عدة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، وعقد شراكات مع مكونات التعليم الأخرى في المنطقة، سواء في التعليم الجامعي أو التقني، من شأنها إعداد الإنسان للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وفقًا لاستراتيجية المنطقة.

وعدّ "العٌمري" الاستراتيجية ثمرة جهود مخلصة وبناءة من القيادة الرشيدة لتعزيز دور المملكة الريادي في المجالات كافة.. مقدمًا التهنئة لأمير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، لقاء ذلك المنجز الوطني الذي يضع أبناء وبنات عسير أمام مستقبل واعد ومرحلة مفصلية من البذل والعطاء.