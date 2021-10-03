تركيا وأذربيجان تردان على مناورات إيران بتمرين مشترك قرب حدودها

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تجريانه في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر

أعلنت تركيا اليوم "الأحد"، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع، في منطقة متاخمة لإيران، بعد أن انتقدت باكو طهران لإجراء مناورات عسكرية قرب حدودها.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية الرائد بينار كارا، في بيان بثه التلفزيون، أن مناورة الأخوة المتماسكة 2021 ستجرى بمشاركة تركيا وأذربيجان في إقليم ناخيتشيفان بأذربيجان، في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.

وجاء الإعلان التركي بعد أن كشف الجيش الإيراني الأسبوع الماضي أنه يجري مناورات في شمال غربي البلاد.