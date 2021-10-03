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مختص: بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية

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مختص: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية مختص: بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية
أكد أنها تشهد العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية القطاع

مختص: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية

أكد متخصص في صناعة الأفلام أن قطاع صناعة السينما في السوق السعودي يشهد نموًّا سريعًا ومتناميًا على المستوى المحلي والعالمي؛ مما يخلق بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية، خصوصًا أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم شكل جديد من وسائل الترفيه وخلق بيئة تنافسية للشركات المشغلة والتأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القوة الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

وأوضح حسام المطيري الذي يملك حساب "فيلم وقصة @MovSto" المهتم في صناعة محتوى السينما والأفلام عبر منصة تويتر، أن تفاعل الجمهور السعودي مع الأفلام السينمائية الجديدة سواءً المحلية أو العالمية كبير جدًّا، ويعكس مدى شغف وتعطش الجمهور السعودي للمزيد من الأفلام السينمائية، خاصة أن المملكة شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من دور السينما في مختلف مناطق المملكة؛ مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالمشاركة في تعزيز جودة الحياة ومدى الحاجة لتطوير هذا القطاع عبر استضافة العديد من الشركات العالمية الكبرى المهتمة في صناعة السينما والمهرجانات المتخصصة في هذا القطاع.

يذكر أن المملكة شهدت مؤخرًا إقبال عدد من الشركات العالمية لبدء تصوير أفلام سينمائية في عدد من مناطق المملكة؛ أبرزها مدينتا نيوم والعلا التي تمتلك تنوعًا بيئيًّا وجغرافيًّا؛ مما ينعش سوق الأفلام والسينما في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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