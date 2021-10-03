العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بالغربية

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عثر أهالي مدينة كفر الزيات، الأحد، على جثة رجل مسن في حالة تعفن بإحدى الشقق السكنية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، بلاغا من النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص في العقد السابع من العمر في حالة تعفن، وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي «محمد. ح. ح» 77 عاما في حالة تحلل كاملة ومقيم بمفرده.

وبسؤال «أشرف. ح» 49 عاما، نجل المتوفى،، أكد أثناء ذهابه إلى منزل والده للاطمئنان عليه، تم اكتشاف الجثة نتيجة رائحة كريهة صادرة من الشقة وتم نقل الجثة للمستشفى الجامعي.

وقررت النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، تشريح الجثة وسرعة طلب تحريات المباحث.