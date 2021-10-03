ليفربول مباشر الآن .. هدف محمد صلاح فى مانشستر سيتي

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سجل محمد صلاح هدفاً فى مانشستر سيتي فى الدقيقة 76 بعد مراوغة رائعة لتصبح النتيجة 2-1 لفريق ليفربول الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش

ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 لحظة بلحظة

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

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