جمهورية أفريقيا الوسطى تنفي الاستعانة بشركات أمن روسية خاصة

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نفى رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، هنري ماري دوندرا، وجود عقود مع أي شركات أمنية خاصة روسية، وسط شائعات عن تواجدها في البلاد.

وقال دوندرا لصحيفة «دو ديمانش» الأسبوعية: «سمعت هذه الشائعة، لكن بلادي ليس لديها عقد مع أي شركة أمنية روسية خاصة».

وأردف بالقول موضحا: «كل ما فعلناه هو توقيع اتفاق تعاون عسكري مع روسيا، ولا يوجد سوى مدربين في بلدنا يساعدوننا في بناء قوة دفاع وأمن».

يأتي تصريح رئيس وزراء الدولة الأفريقية، بعد فترة وجيزة من انتقاد فرنسا والمملكة المتحدة المزعوم بتورط مجموعة أمنية خاصة روسية مع دولة أفريقية أخرى.