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طرح المطرب أدهم سليمان، أغنية جديدة تزامنا مع آخر أيام الصيف على طريقه الفيديو لاريكس بشكل جديد ومختلف، وتحمل اسم «حبة كدابين»، وذلك عبر موقع «يوتيوب».

أغنية «حبة كدابين»، من كلمات هاني رجب، وألحان غريب، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

كان سليمان، قد طرح منذ شهر أغنية «الزينة»، وكانت من كلمات أدهم سليمان، وألحان يحيى المالكي، والتي حققت نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى مليون مشاهدة.

يشار إلى أن أدهم سليمان طرح مؤخرا مجموعة من الأغاني وحققت نجاحا كبيرا منها «أنتي»، و«يا سمرا»، و«اسمي»، و«أنا التايه»، و«يا عطري»، و«المقام»، و«حافة العالم» وغيرها.

وحصد سليمان العام الماضي جائزة أفضل مطرب صاعد، وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز «الميما ميوزك أورد»، وأهدى سليمان حينها تكريمه إلى فريق عمله الذي يسعى دائماً للنجاح، وحرص على توجيه الشكر لوالدته، متمنياً أن يقدم خلال الفترة المقبلة أعمال لها قيمة تنال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر أعمال المطرب ادهم سليمان هي مشاركته في الموسم الرمضاني السابق بأغنية «اكتب بداية» وهي من تأليف محمود مجدي، وألحان محمد توكل، وتوزيع، ميكس وماستر يحيى المالكى، ورؤية وإخراج إسلام على.