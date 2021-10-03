لعبة eFootball .. أخطاء فادحة ولاعبون يشبهون الزومبي والشركة تعتذر (صور وفيديو)

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كشفت شركة كونامي اليابانية عن لعبتها المجانية إي فوتبول 2022 eFootball منذ أيام قليلة وتحديداً الخميس الماضي، سعياً منها إلى منافسة اللعبة المميزة والأكثر شهرة وهي لعبة فيفا Fifa، ولكن منذ الكشف عنها وأصابت أغلب اللاعبين خيبة أمل وإستياء كبير للاعبي كرة القدم.

حيث إشتكى العديد من المستخدمون من الأخطاء وعيوب رسوم الجرافيك التي وصفوها بأنها فظيعة بينما أكدت المجموعة اليابانية في بيان أصدرته بعدها بيوم واحد، أنها "تقبل" التعليقات التي تلقتها، واعدةً "بمحاولة إجراء تحسينات".

وكانت شركة كونامي المنتجة للعبة قد أعلنت خلال الصيف اعتزامها إصدار eFootball في محاولة للحفاظ على حضورها في السوق وفي مواجهة اللعبة المربحة والشهيرة "فيفا 22"، حيث استعاضت الشركة اليابانية عن الاسم القديم للعبتها وهو "برو إيفولوشن سوكر" Pro Evelution Soccer، المعروف اختصارًا بـ "بيس PES"، بالاسم الجديد "إي فوتبول" لأنها اعتبرته أكثر شعبية. وراهنت من جهة أخرى على توفير اللعبة مجاناً عبر أجهزتها وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لتحقيق أوسع قدر من الانتشار.

إلا أن اللعبة تعرضت مباشرة بعد إصدارها لانتقادات من الالاف من المستخدمين عبر الشبكات الاجتماعية أخذوا عليها شكل الجرافيك وصعوبة الحركة ردود فعل سلبية، على منصة "ستيم"، واقتصرت ردود الفعل الإيجابية على 9% فحسب.وفقا لفوربس.

وقال سيركان توتو من شركة التحليل "كانتان جايمز" في طوكيو، لوكالة الأنباء الفرنسية: "يبدو أن كونامي أطلقت اللعبة دون التأكد من تلبية معايير الجودة الأساسية"، مشبهًا ردود الفعل على اللعبة بتلك التي واجهتها "سايبربانك 2077"، لدى إصدارها العام الفائت. إلا أن ديفيد جيبسون من شركة "أستريس أدفايزوري" رأى أن الأمر لم ينته بالنسبة إلى "إي فوتبول" رغم بدايتها السيئة، معتبراً أن العيوب التي تتضمنها اللعبة قابلة للتصحيح، شرط ألا تتردد كونامي في اتخاذ "قرارات صعبة" كسحب اللعبة مؤقتاً لتحسينها.

وسخر الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الأخطاء الساذجة في اللعبة وأعربوا عن استغرابهم من أشكال الشخصيات التي تقدمها اللعبة والمشكلات الواضحة في حركات اللاعبين وجوانب اللعبة الأخرى. ووصف أحد المستخدمين مشهد المشجعين واللاعبين في المدرجات بأنه يشبه "زومبي"، وانتقد آخر شكل اللاعبين على أرض الملعب.

- فيديو لضربة ركنية تلعب بدون أي لاعب -

- فيديو لمجموعة أخطاء في لعبة eFootball -

من جانبها قالت شركة كونامي في بيان لها نشرته على تويتر: "بعد إصدار لعبة إي فوتبول، تلقينا الكثير من التعليقات والملاحظات بشأن توازن اللاعبين فيما يتعلق بسرعة التمرير وعملية الدفاع. نود أيضًا أن تقر بوجود تقارير عن المشكلات التي واجهها المستخدمون مثل قص المشاهد وتعبيرات الوجه وحركات اللاعبين وحركة الكرة". أضافت الشركة: "نأسف لهذه المشكلات، ونريد أن نؤكد للجميع أننا سنتعامل مع جميع المخاوف بجدية وسنسعى لتحسين الوضع الحالي". "ستخضع اللعبة للتحديث وسيتم تحسين الجودة باستمرار ".

هذا وقد انخفض سهم كونامي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 8.39%، حيث بلغ يوم الجمعة، 29.10 دولارًا مقابل 33.14 دولارًا، الثلاثاء الماضي.

- إعتذار شركة كونامي عن الأخطاء الفادحة في لعبة eFootbal -