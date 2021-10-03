تنسيق تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2021 .. طريقة التقديم ورابط النتيجة وموعد إعلانها

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أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، للطلاب الثانوية العامة 2021، الناجحين في الدور الأول والثاني، كما أعلنت موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب حيث سيجري فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية.

يتعرف الطالب على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من خلال الضغط على هذا الرابط:

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على موقع التنسيق الإلكترونى اضغط هنا

وكانت وزارة التعليم العالى أصدرت، بيانا صحفيا حول إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، من طلاب المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد عام 2021.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت، أن فتح مرحلة تقليل الاغتراب يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وكان الموقع الإلكتروني لننسيق الجامعات 2021، بدأ في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد2021 – 2022، ابتداءً من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر واستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك في إطار الحرص على مستقبل جميع الطلاب.

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .