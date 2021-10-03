رئيس جامعة قناة السويس: 3 برامج مميزة بكلية الطب البيطري هذا العام

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زار الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الأحد، كلية الطب البيطرى، وأشار إلى أن الكلية هذا العام ستنفذ 3 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة تعد إضافة قوية للكلية، موضحا أن هذه البرامج هي برنامج الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية وبرنامج تميز الحياة البرية وطب حدائق الحيوان وهو الأوحد على مستوى الجامعات المصرية وبرنامج جراحة الحيوانات المنزلية.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لعميد الكلية وجميع منتسبيها على العديد من الأمور المميز التي شهدتها الكلية مؤخرا، منها تجديد الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم، وحصول الكلية على تصنيف شنجهاى من ٢٠١- ٣٠٠ للعام ٢٠٢١، وإدراجها بالجمعية الأمريكية للطب البيطرى للعام ٢٠٢١.

جاء ذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أحمد زكي لمتابعة سير العمل داخل كليات الجامعة للوقوف على آخر استعدادها لبداية العام الدراسي الجديد.