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بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. الكشف عن فعاليات "موسم الرياض" في مؤتمر صحفي غدًا

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بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. الكشف عن فعاليات "موسم الرياض" في مؤتمر صحفي غدًا بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. الكشف عن فعاليات "موسم الرياض" في مؤتمر صحفي غدًا

بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.. الكشف عن فعاليات

بمفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، من المقرر أن يعلن غدًا الاثنين في مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2021 تحت شعار #تخيل_أكثر، الذي سينطلق في العشرين من أكتوبر الحالي بمساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع.

وسيتضمّن الموسم الجديد والاستثنائي والضخم إقامة العديد من الفعاليات والتجارب التفاعلية في 14 منطقة مختلفة في العاصمة الرياض.

وفي تغريدة من حسابه بتويتر، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن تجربة عالم الديناصورات، واصفًا بأنها من التجارب المميزة التي سيشاهد فيها الزوار كل أنواع الديناصورات بأسلوب تفاعلي مختلف.

كما كشف "آل الشيخ" عن منطقة "فيا رياض"، وهي المنطقة الرابعة والجديدة في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩، وتشمل 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا و23 متجرًا لبراندات عالمية وفندق ٥ نجوم بسعة 100 غرفة.

كذلك من المقرر أن يقدم "كريس اينجل" عروضًا مبهرة في ⁧‫#موسم_الرياض‬⁩.

وخلال الموسم المنتظر ستدشن سبعة آلاف و500 فعالية، وستقام أكثر من ست حفلات غنائية عالمية وست مسرحيات عالمية، وأكثر من 70 حفلة غنائية، بالإضافة إلى ما يفوق 100 تجربة تفاعلية، بالإضافة إلى 350 عرضًا مسرحيًّا.

وستشهد 14 منطقة متفرقة في مدينة الرياض جميع الفعاليات، التي تشمل أكثر من 10 معارض عالمية و18 مسرحية عربية ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة، بالإضافة إلى توفر أفضل الخدمات بوجود أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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