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تعليق ناري من أنشيلوتي عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

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تعليق ناري من أنشيلوتي عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول تعليق ناري من أنشيلوتي عقب خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد عروضه السيئة وسقط أمام نظيره إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد.

وخسر ريال مدريد أمام مضيفه إسبانيول على ملعب "باور 8" بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت هذه الخسارة بعد عدة أيام فقط من سقوط آخر للفريق أمام نظيره شيريف تيراسبول المولدوفي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي أول تعليق له عقب نهاية المباراة اعترف كارلو أنشيلوتي أن ريال مدريد استحق الخسارة ولم يقدم مباراة جيدة، مؤكدا أن الفريق قدم أسوأ مباراة له منذ تولى تدريبه.

وقال كارلو أنشيلوتي: "هزيمة اليوم ليست صدفة ، لم نلعب بشكل جيد واستحقينا الخسارة ، خاصة أن رد فعلنا لتعديل النتيجة جاء متأخراً، ريال مدريد لا يتلقى عادة هزيمتين متتاليتين هذا ليسا من عادة هذا الفريق ، يجب تصحيح الأوضع وعلاج الأخطاء التي وقعنا فيها اليوم".

وأضاف أنشيلوتي: لقد لعبنا بشكل سيئ ، ليس هناك الكثير لأقوله بعد الهدف الذي تم تسجيله لم نتمكن من الحفاظ على هدوئنا وسيطر الارتباك علينا ، لم نكن في وضع جيد ولكى أكون صادقاً يجب أن اعترف أننا قدمنا أسوأ مباراة لنا.

المصرى اليوم

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