تعادل مثير بين ليستر سيتي و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كتب - عالية صلاح

تعادل اليوم الأحد فريق ليستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس بهدفين لكلا الفريقين، على ستاد سلهاريست بارك، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ليستر سيتي الهدف الأول عن طريق لاعبه كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 31، ثم أحرز جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليأتي في الشوط الثاني ويحرز لكريستال بالاس الهدف الأول مايكل أوليز في الدقيقة 61، ثم أدرك التعادل جيفري شلاب بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 72.

أصبح ليستر ليستي في المركز 13، و كريستال بالاس في المركز 14.