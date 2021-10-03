خطة لزيادة معدلات التحسين الزراعى في 8 قرى بكفر سعد

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هناك خطة أعدتها مديرية الزراعةً بالمحافظة وإعدادها تقريرًا خطتها لزيادة معدلات التحسين الزراعي بـ 8 قرى بمركز كفر سعد، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وبحسب بيان، الأحد، تتضمن الخطة تنفيذ أعمال الحرث تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي وتطهير المجاري المائية، بقرى الإسماعيلية والتوفيقية، ام الرزق، كفر الغاب، أبوعياد، الحسينية، كفر سليمان والابراهيمية البحرية، وذلك بإجمالي 9578 فدانًا.