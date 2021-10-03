منة شلبي عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة

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أعلن انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، مشاركة الفنانة منة شلبي ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة للدورة الخامسة المقرر أن تنطلق في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الجاري، وكذلك ستشارك كل من المخرجة كاملة أبوذكري والمخرج تامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة.

معروف أن «منة» ظهرت لأول مرة في فيلم الساحر عام ٢٠٠١ مع المخرج رضوان الكاشف والممثل الكبير محمود عبدالعزيز، وعملت في أعمال هامة مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين ومحمد خان وهالة خليل. ومؤخرا تم ترشيحها لجائزة الإيمي عن مسلسل «»في كل أسبوع يوم جمعة«».

بينما تامر عشري هو مخرج فيلم فوتوكوبي الذي فاز بعدة جوائز منها أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٧.

وتعد كاملة أبوذكري واحدة من أهم الأصوات النسائية في السينما العربية، بدأت عملها بفيلم «»سنة أولى نصب«» ٢٠٠٤ ثم تبعته بعديد من الأعمال الناجحة مثل ملك وكتابة، واحد صفر ومسلسلات مثل سجن النسا، وذات.