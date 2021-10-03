بعد هروبهم من «جلبوع».. حبس الفلسطينين الستة في سجون مختلفة

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قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، الأحد، تمديد اعتقال السجناء الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة، على خلفية تقديم لوائح اتهام ضدهم «حتى إشعار آخر»، حيث تم الدفع بكل متهم إلى سجن مختلف عقب اعتقالهم من جديد .

وهو ما رد عليه محامو الدفاع عن المتهمين بتقديم شكوى جديدة، في حين تقررعقد جلسة الاستماع التالية في قضيتهم خلال ثلاثة أسابيع، حسبما أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية اليوم .

وقدم محامو الدفاع بالنيابة عن السجناء العديد من الشكاوى، مرارا وتكرارا، بما يخص ظروف احتجاز المتهمين، ووقدمت السلطات الأمنية الإسرائيلية لوائح اتهام بحق خمسة سجناء آخرين على خلفية تورطهم بتقديم المساعدة لزملائهم في الهرب.

وخلت لوائح الاتهام من بند مخالفات أمنية بعكس ادعاء الشرطة في مرحلة تمديد الاعتقالات .

وذكر موقع «آي 24» الإسرائيلي، الأحد، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية قدمت لاتحة اتهام، اليوم، بحق السجناء الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن جلبوع إلى محكمة الصلح في الناصرة شمال اسرائيل، مشيرًا إلى أن العقوبة القصوى جراء محاولة الهروب، تنحصر في الحبس مدة سبع سنوات.

يذكر أن عملية فرار السجناء الستة أدت إلى استنفار المستويات العسكرية والأمنية والمخابراتية على مستوى الدولة، وتم اعتقال هؤلاء السجناء مجددا .

في حين أجرت وحدة «يهلوم» الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة «حامض» أو مياه غازية مثل «الكوكا كولا» في تفتيت أرضية السجن الخرسانة، وهي الأرضية التي تقع أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.