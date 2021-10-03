أخبار عاجلة

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد هروبهم من «جلبوع».. حبس الفلسطينين الستة في سجون مختلفة

Print
بعد هروبهم من «جلبوع».. حبس الفلسطينين الستة في سجون مختلفة بعد هروبهم من «جلبوع».. حبس الفلسطينين الستة في سجون مختلفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، الأحد، تمديد اعتقال السجناء الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة، على خلفية تقديم لوائح اتهام ضدهم «حتى إشعار آخر»، حيث تم الدفع بكل متهم إلى سجن مختلف عقب اعتقالهم من جديد .

وهو ما رد عليه محامو الدفاع عن المتهمين بتقديم شكوى جديدة، في حين تقررعقد جلسة الاستماع التالية في قضيتهم خلال ثلاثة أسابيع، حسبما أكدت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية اليوم .

وقدم محامو الدفاع بالنيابة عن السجناء العديد من الشكاوى، مرارا وتكرارا، بما يخص ظروف احتجاز المتهمين، ووقدمت السلطات الأمنية الإسرائيلية لوائح اتهام بحق خمسة سجناء آخرين على خلفية تورطهم بتقديم المساعدة لزملائهم في الهرب.

وخلت لوائح الاتهام من بند مخالفات أمنية بعكس ادعاء الشرطة في مرحلة تمديد الاعتقالات .

وذكر موقع «آي 24» الإسرائيلي، الأحد، أن السلطات الأمنية الإسرائيلية قدمت لاتحة اتهام، اليوم، بحق السجناء الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن جلبوع إلى محكمة الصلح في الناصرة شمال اسرائيل، مشيرًا إلى أن العقوبة القصوى جراء محاولة الهروب، تنحصر في الحبس مدة سبع سنوات.

يذكر أن عملية فرار السجناء الستة أدت إلى استنفار المستويات العسكرية والأمنية والمخابراتية على مستوى الدولة، وتم اعتقال هؤلاء السجناء مجددا .

في حين أجرت وحدة «يهلوم» الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، أجرت تحقيقا حول عملية الهروب، كشفت أنه من المرجح استخدام الأسرى الستة «حامض» أو مياه غازية مثل «الكوكا كولا» في تفتيت أرضية السجن الخرسانة، وهي الأرضية التي تقع أسفل الحفرة التي استغلها الأسرى لحفر النفق من قلب زنزانة الأسر نفسها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله