ليفربول الآن مباشر .. محمد صلاح يصنع ومانى يسجل

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هجمة سريعة وفرصة هدف تضيع من جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي وهجمة مرتدة لليفربول وينطلق محمد صلاح ويمر من كل من أمامه ويصنع هدفاً لمانى الذي يسدد فى المرمى هدفاً لليفربول

يلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش

ونستعرض في السطور التالية أبرز أحداث مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021 لحظة بلحظة

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

بداية سريعة للقاء وهجمات من الفريقين لكنها غير مكتملة

ق7: هجمة سريعة للمان سيتي لكن دفاع ليفربول فى الميعاد

ق13: تمريرة من محمد صلاح لا يستغلها مانى أمام مرمى مانشستر سيتي

ق15: ربع ساعة أولى بدون فرص حقيقية

ق16: عرضية من برناردو سيلفا تخرج ركنية

ق17: أليسون ينقذ فرصة هدف

ق19: ركنية جديدة لمانشستر سيتي

ق20 : هجمة سريعة للمان سيتي وسيلفا يمر من الجميع ويلعب لفودين الذي يضيع فرصة هدف محقق

ق24: مانشستر سيتي بدأ يسيطر أكثر على المباراة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

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