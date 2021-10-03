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بعد فترة من الابتعاد عن التسجيل مع فريقه جالاتا سراي منذ بداية الموسم الجاري، أنهى مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم حالة الصيام التهديفي التي تطارده وسجل هدفاً جميلاً مساء اليوم في الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد هدف جالاتا سراي الأول في شباك نظيره فريق ريزه سبور خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري التركي الأول لكرة القدم.

ويحتل جالاتا سراي حالياً المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 11 نقطة، أما ريزة سبور فيقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وجاء هدف مصطفى محمد بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة.

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة ريزة سبور ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي على ملعب فريق ريزة وشهد تواجد مصطفى محمد أساسياً.

شاهد هدف مصطفى محمد الجميل