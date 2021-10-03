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الإمارات تعلن تأثير الإعصار المداري «شاهين» على مناطق في البلاد وتدعو للحيطة والحذر

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الإمارات تعلن تأثير الإعصار المداري «شاهين» على مناطق في البلاد وتدعو للحيطة والحذر الإمارات تعلن تأثير الإعصار المداري «شاهين» على مناطق في البلاد وتدعو للحيطة والحذر

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أعلنت الإمارات أن الإعصار المداري «شاهين» يؤثر على الطقس في إمارة أبوظبي لا سيما في مدينة العين اعتبارا من اليوم الأحد ولغاية الثلاثاء ودعت المواطنيين والمقيمين إلى الحيطة والحذر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على موقعها الرسمي في «تويتر»: «تؤثر الحالة المدارية لـشاهين على الطقس في إمارة أبوظبي لا سيما في مدينة العين اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر، يشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول».

وطلبت السلطات من المواطنين والمقيمين في البلاد أخذ الحيطة واتخاذ عدة إجراءات من بينها «الحذر أثناء القيادة، وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، وعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن الاودية ومناطق جريان السيول».

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان أوضحت في وقت سابق من اليوم، أن الإعصار المداري «شاهين» يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا.

وأهابت هيئة الطيران المدني في السلطنة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، عن قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وأكدت على ارتفاع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار «شاهين».

المصرى اليوم

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