«أغلبهم لم يموتوا موتة طبيعية».. بهيج إسماعيل يكشف تفاصيل حياة نجوم الكوميديا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

«أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية».. هكذا وصف الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، حياة نجوم الكوميديا.

وأعلن «إسماعيل» خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، الأحد، اعتراضه على مصطلح «الكوميديا السوداء»، مشيرًا إلى أن «وكوميدية الموقف مضمونه عكس الإفيه، ولذلك أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية، لأنهم يصابون بالإحباط إذا ألقوا إفيه، ولم يضحك عليه الجمهور».

وأوضح أن «الكوميديا في المسرح لها صنعة، ولذلك حين رفضت نبيلة عبيد أداء الكوميديا على المسرح فشلت وطلبت إدخال الكوميديا دورها، ولكننى رفضت، فاعتذرت عن الدور».