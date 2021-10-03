أخبار عاجلة

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي» -
مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات -
فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله -
محمود شبانة: مستمر مع الزمالك حتى الميركاتو الشتوي -
عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون -
موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول -
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أغلبهم لم يموتوا موتة طبيعية».. بهيج إسماعيل يكشف تفاصيل حياة نجوم الكوميديا

Print
«أغلبهم لم يموتوا موتة طبيعية».. بهيج إسماعيل يكشف تفاصيل حياة نجوم الكوميديا «أغلبهم لم يموتوا موتة طبيعية».. بهيج إسماعيل يكشف تفاصيل حياة نجوم الكوميديا

لاقتراحات اماكن الخروج

«أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية».. هكذا وصف الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، حياة نجوم الكوميديا.

وأعلن «إسماعيل» خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، الأحد، اعتراضه على مصطلح «الكوميديا السوداء»، مشيرًا إلى أن «وكوميدية الموقف مضمونه عكس الإفيه، ولذلك أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا موتة طبيعية، لأنهم يصابون بالإحباط إذا ألقوا إفيه، ولم يضحك عليه الجمهور».

وأوضح أن «الكوميديا في المسرح لها صنعة، ولذلك حين رفضت نبيلة عبيد أداء الكوميديا على المسرح فشلت وطلبت إدخال الكوميديا دورها، ولكننى رفضت، فاعتذرت عن الدور».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «Easy jet» البريطانية

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

جنش: «لو ضربت كارتيرون وأملك الدعم الإعلامي كان الزمالك وقف جنبي»

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

مدير الطب البيطري بالإسكندرية لـ«المصري اليوم»: تحسين وراثى لـ5 آلاف رأس ماشية.. و13 مركزًا لـ«تمصير» السلالات

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله

فتحي مبروك: الفوز على ليبيا أهم من الأداء.. والبدري لم يقصر في عمله